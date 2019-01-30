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Бизнес

Visa от «Бакай Банка» — круглосуточный доступ к услуге моментальных переводов

Карты Visa в ОАО «Бакай Банк» обладают современным, стильным дизайном и двойной степенью защиты. При оплате картами ОАО «Бакай Банк» комиссия составит 0 процентов.

На ваш выбор представляем следующие виды платежных карт «Бакай Банка».

Visa Classic (Виза Классик)

Обладателям данных карт предоставляется широкий спектр услуг: обналичивание денежных средств в банкоматах и POS-терминалах и возможность заказывать товары и услуги через интернет или по телефону, арендовать автомобиль, бронировать гостиницу и т. д.

Валюта: сом или доллар США.
Выпуск: бесплатно.
Годовое обслуживание: $10 / 700 сомов.

Visa Gold (Виза Голд)

Одна из самых престижных карт в мире. Она подтверждает высокий статус и состоятельность держателя карты. Также, владея картой Visa Gold, вы имеете возможность обслуживаться у персонального менеджера.

Валюта: сом или доллар США.
Выпуск: бесплатно.
Годовое обслуживание: 1-й год — $60 / 4 200 сомов; 2-й год и последующие — $99 / 6 900 cомов.

Для того чтобы стать владельцем карты Visa, вам необходимо прийти с паспортом в любое отделение банка и заполнить заявление на выпуск карты.

Карта Visa относится к международным платежным системам, принимается к оплате в торговых точках более 200 стран мира и поддерживается в 30 процентах всех банковских карт мира.

С более подробной информацией о видах и условиях получения платежных карт от «Бакай Банка» можно ознакомиться на нашем сайте.

По всем вопросам обращаться по номеру 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте: www.bakaibank.kg.

***

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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