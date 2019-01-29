Пополняйте карты VISA, MasterCard во всех пунктах ОАО «БАКАЙ БАНК»

У вас есть необходимость в пополнении карты VISA, MasterCard, но не знаете где и что для этого нужно? Пополняйте карты и переводите деньги вместе с «Бакай Банком». Приходите в наш банк, здесь сотрудники дадут подробную консультацию о том, как пополнить карты VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Union Pay (Китай), национальные платежные карты «ЭЛКАРТ» (Кыргызстан).

Отправители могут внести наличные на собственную карту или карту третьего лица. Достаточно просто указать номер банковской карты и ФИО получателя.

Тарифы на пополнение VISA и MasterCard:

1,5 процента + 40 рублей на карты банков России;

1,5 процента + 200 рублей / $3 / 3 евро на карты иностранных банков;

пополнение карты «Элкарт» — 1 процент.

Денежные переводы по системе CONTACT от 1 процента:

в Турцию — от 1,3 процента

в Грузию — от 1 процента, или $25 свыше $2 500 (удобно для лиц, которые занимаются транспортировкой автомобилей).

Сумма максимального перевода составляет 600 000 рублей и 20 000 долларов США.

Также хотим оповестить вас о том, что при пополнении карты либо отправке перевода на сумму более 40 000 рублей (эквивалентом может быть другая валюта) мы дарим презент в виде рюкзака.

По всем вопросам обращаться по номеру 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте: www.bakaibank.kg.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.

CONTACT — российская система денежных переводов и платежей. Основана в 1999 году. Оператор системы «Киви банк» (АО). Позволяет переводить денежные средства в российские рубли, доллары США и евро.