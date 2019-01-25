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Бизнес

Платежная карта «Элкарт» от «Бакай Банка»: оплачивайте покупки без комиссии

Откройте в «Бакай Банке» платежную карту «Элкарт» и оплачивайте любые покупки без комиссии на территории всей республики.

«Бакай Банк» предлагает выгодные условия для всех держателей платежной карты «Элкарт».

Возможности платежной карты «Элкарт»:

— безналичные платежи без комиссии в торговых точках на территории Кыргызстана;
— внесение денежных средств на счет карты в любом филиале и сберегательной кассе банка;
— выдача наличных денежных средств в банкоматах, которые работают круглосуточно;
— безопасное хранение ваших денежных средств. В случае кражи или утери карты необходимо позвонить в банк и карту немедленно заблокируют.

Карта «Элкарт» рекомендуется:

  • если вы планируете проводить платежи через банкоматы и терминалы;
  • если вы планируете хранить, пополнять карту наличными или безналичным способом (перечислением);
  • для получения зарплаты, пенсии и пособий;
  • для оплаты через терминалы и банкоматы.

Валюта — сом.
Выпуск карты — бесплатно.
Годовое обслуживание — 100 сомов.
Срок действия — от одного года до трех лет.

Условия получения карты «Элкарт» от «Бакай Банка» очень простые: нужно прийти в любой офис с паспортом и заполнить анкету.

Еще одним большим удобством в использовании карты «Элкарт» является то, что она дает возможность оплачивать покупки через интернет, но только на территории Кыргызстана.

ОАО «Бакай Банк» является прямым участником «Дружественной сети», которая состоит из семи банков: ОАО «Бакай Банк», ЗАО «КИКБ», ОАО «Айыл Банк», ОАО «Дос-Кредобанк», ЗАО «Банк Азии», ОАО «ФинансКредитБанк КАБ», ЗАО «БТА Банк».

Нашим клиентам предоставляются выгодные льготные тарифы в банкоматах и POS-терминалах «Дружественной сети» банков.

Общее количество банкоматов «Бакай Банка» и банков-партнеров — более 260. Для картодержателей данных банков действуют те же тарифы при обналичивании денежных средств во всех банкоматах и POS-терминалах банков «Дружественной сети», что и в обслуживающем их банке.

С более подробной информацией о видах и условиях получения платежных карт от «Бакай Банка» можете ознакомиться на нашем сайте.

Для получения подробной информации свяжитесь с консультантами по телефону контакт-центра 6111 либо непосредственно в офисах ОАО «Бакай Банк».

***

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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