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Бизнес

Asia Mall победил в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

ТРЦ Asia Mall занял 1-е место в конкурсе на лучшее новогоднее оформление в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий крупных торговых комплексов, центров и рынков». Конкурс организовала мэрия Бишкека.

Для Asia Mall эта победа стала большой честью, так как сотрудники ТРЦ очень хотели создать по-настоящему новогоднее настроение жителям и гостям города.

В администрации ТРЦ отметили, что в этом году в конкурсе новогоднего оформления были действительно серьезные соперники и тем не менее соревнование было добрым, так как благодаря ему город стал похож на новогоднюю сказку.

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Конкурс на лучшее оформление фасадов и прилегающих территорий крупных торговых комплексов, центров и рынков проводился администрацией города с 1 января. Победителей конкурса выбирали сами горожане путем голосования за лучшее оформление на официальном сайте столичного муниципалитета и его официальном аккаунте в Facebook. Победители получили от мэрии сертификат на 100 тысяч сомов.
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