Школьники узнают, как обезопасить себя в интернете и бороться с мошенничеством

В регионах Кыргызстана стартовали уроки по цифровой грамотности для школьников. Ученики 5-11-х классов знакомятся с основами мобильного этикета, интернет-безопасности, узнают, как бороться с интернет-мошенничеством и как использовать цифровые услуги для саморазвития. Автор проекта — лидирующая телекоммуникационная компания на рынке Кыргызстана Beeline. Образовательный проект планирует охватить почти 16 тысяч школьников.

Уроки по цифровой грамотности начались 26 ноября в южных городах страны. Совместная социальная инициатива вместе со студенческой организацией AIESEC направлена на то, чтобы повысить уровень информированности среди молодых людей, передать им необходимые знания и привить умения, которые позволят им анализировать происходящее в цифровом мире и осознанно подходить к выбору услуг.

По словам директора по правовым вопросам Beeline Кыргызстан Галины Кучерявой, проект реализуется с 2013 года, начинался в рамках повышения уровня мобильной грамотности и за 5 лет охватил более 5000 человек.



«Первые факультативные занятия в школах проводились только для учеников 5-7-х классов. Сейчас мы расширили аудиторию, включив в проект старшие классы и расширив спектр тем, не ограничиваясь только мобильной грамотностью. В связи с тем, что Beeline трансформируется из телекоммуникационного оператора в современную digital-компанию, мы стремимся не только предоставлять услуги, но и способствовать развитию цифровой экосреды, обучая молодых людей, создавая для них специализированные площадки, где они могут применить свои знания», — сказала Галина Кучерявая.

Учитывая реалии современного мира, его быстро меняющиеся условия, мы стремимся помочь молодежи лучше ориентироваться в цифровом мире и отбирать из огромного объема ту информацию, которая действительно необходима и полезна. Директор по правовым вопросам Beeline Кыргызстан Галина Кучерявая

Уроки в школах проходят в интерактивном формате, предоставляется в основном та информация, которая имеет практическую пользу. Поскольку компания стремиться к тому, чтобы материал на уроках по цифровой грамотности излагался максимально доступно и понятно для школьников, в проект вовлечены волонтеры молодежной студенческой организации AIESEC, которые могут легко и просто рассказать о сложных вещах. Они расшифровывают школьникам сложные технические термины и процессы в области радио- и мобильной связи, рассказывают об их возможностях, преимуществах и недостатках, раскрывают функционал смартфонов и демонстрируют, как с их помощью можно обучаться, получать новые знания и развиваться. Помимо этого, они затрагивают темы рисков в интернете и дают советы по тому, как защитить свои аккаунты и не попасться на уловки мошенников в сети.

Образовательная программа Beeline отличается своей гибкостью — уроки для младших классов адаптированы и длятся по 40 минут, в то время как для учеников 8-11-х классов это насыщенная программа на 3 часа.

До конца апреля 2019 года, по словам представителей компании, будет охвачено 16 000 школьников из 70 школ. Достижение такого результата станет возможным за счет того, что занятия будут проходить параллельно в 5-10 школах.