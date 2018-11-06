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Бизнес

Новая акция «Бакай Банка»: плати картой и выиграй 101 000 сомов и другие призы

Примите участие в новой акции «Плати картой» от «Бакай Банка» и выиграйте Visa Gold с балансом 101 000 сомов и другие ценные призы. Для этого необходимо с 15 октября 2018 года по 15 марта 2019-го совершать покупки посредством безналичной оплаты по картам. Таким образом в акции могут принимать участие все картодержатели национальной платежной карты «Элкарт» и международной платежной карты Visa ОАО «Бакай Банк» как в сомовой валюте ведения счета, так и в долларах США.

Условия акции:

  • платежи могут совершаться в любом торгово-сервисном предприятии;
  • не учитываются платежи со счета на счет (счет электронного кошелька, лицевые счета электронных кошельков и аналогичные кредитовые и дебетовые счета);
  • минимальное количество транзакций — 50 (за весь период акции), максимальное — неограниченное;
  • сумма безналичных платежей не ограничена;
  • победители будут выявлены по окончании периода проведения акции.

Победителями станут картодержатели, совершившие безналичные платежи на максимальную сумму (объем платежей в денежном выражении в течение всего периода акции).

Для выявления победителя суммы покупок, совершенных в долларах США, будут пересчитываться на сомы по курсу Национального банка. Таким образом, общая сумма покупок будет оценена в сомах.

Призы

  • Гран-при (1-е место): «Золотая карта покупок с балансом 101 000 сомов» — карта Visa Gold с балансом 101 000 (сто одна тысяча) сомов;
  • топ-20: 5 ноутбуков, 5 телевизоров, 10 сотовых телефонов;
  • утешительные призы: 1 унция серебра 30 участникам акции.

Призовой фонд главного выигрыша акции «Плати картой», а также выплату всех налоговых обязательств, возникающих у победителя в связи с получением главного приза, обеспечивает банк.

При невозможности присутствия на церемонии награждения транспортные расходы, связанные с доставкой награды, победитель берет на себя.

Все подробности по акции можно узнать по телефону: 0 (312) 61-00-61, с мобильного: 6111, WhatsApp +996 (554) 00-61-11, на сайте: www.bakai.kg.

***

ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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