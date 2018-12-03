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Бизнес

«Бакай Банк» обучил финансовой грамотности школьников по всей республике

«Бакай Банк» провел обучающие тренинги по повышению финансовой грамотности для школьников. Все 10 филиалов компании по всей республике распахнули свои двери перед учениками местных учебных заведений. Специально для них сотрудники «Бакай Банка» провели лекции на тему «Как приумножить свой капитал без финансовых рисков».

Обучающая программа была проведена в рамках Всемирной недели сбережений. Тренинг посвящен тематике привития культуры сбережений и повышения финансовой грамотности среди учащихся. Школьников обучили, как надо правильно распоряжаться денежными средствами, а также как лучше их экономить и накапливать.

На тренинге у школьников была отличная возможность задать интересующие их вопросы о деятельности банка и работе банковской системы Кыргызстана в целом. Также специально для учеников школ были проведены тесты на профессиональную ориентацию. Они выразили благодарность за приглашение и были очень рады полученным новым знаниям.

Всем активным участникам вручили поощрительные подарки: юрты-копилки, калькуляторы, наборы цветных карандашей, брошюры «Планировщик карманных расходов», брошюры «Планировщик семейного бюджета», «Интернет-брошюра».

Кроме того, в рамках проведения Всемирной недели сбережений «Бакай Банк» принял активное участие в финансовой ярмарке. На ней сотрудники компании рассказали об эффективных банковских инструментах.

Данный тренинг проводился совместно с Фондом сберегательных касс по международному сотрудничеству Германии и Национальным банком КР. «Бакай Банк» заботится о подрастающем поколении и прилагает множество усилий для повышения уровня знаний среди молодежи.

  • Головной офис ОАО «Бакай Банк»: г. Бишкек, ул. Исанова, 77. Телефон 0312610061, с мобильного 6111. WhatsApp 0554006111.
  • Социальные сети: facebook Instagram Twitter
  • Сайт: www.bakai.kg

***

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны. 
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