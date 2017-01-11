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Бишкек-24

В центре Бишкека впервые за 25 лет отремонтируют тротуары

В центре Бишкека впервые за 25 лет независимости отремонтируют тротуары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис», ремонт ведется в квадрате, ограниченном проспектами Манаса и Жибек Жолу, улицами Боконбаева и Абдрахманова.

В частности, охватят пешеходные зоны вдоль улиц Московской, Киевской, Фрунзе, Тоголока Молдо, Орозбекова, Боконбаева, Абдрахманова, Панфилова, проспектов Чуй и Жибек Жолу, бульвара Эркиндик.

На эти цели из городского бюджета направят 50 миллионов сомов.

В муниципалитете отмечают, что сейчас ремонт приостановлен в связи с погодными условиями. Его возобновят весной и закончат до конца мая.
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/43014/
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