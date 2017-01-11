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Бишкек-24

В мэрии Бишкека отказались комментировать отсутствие Албека Ибраимова на дебатах

В пресс-службе мэрии Бишкека отказались комментировать отсутствие и.о. мэра Албека Ибраимова на дебатах.

Отметим, что кандидат в столичные градоначальники Нурдин Абдылдаев вызвал действующего мэра на открытые дебаты. Они должны были пройти накануне вечером.

В муниципалитете заявляли, что Албек Ибраимов готов к открытому диалогу, однако на дебаты он не пришел.

Сегодня в Бишкеке состоятся выборы мэра. У здания муниципалитета усилена охрана. У входа находится около 30 сотрудников правоохранительных органов.
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/42965/
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