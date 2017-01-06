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Бишкек-24

Кандидаты на пост столичного мэра справились с экзаменом по кыргызскому

Кандидаты на постстоличного мэра Албек Ибраимов, выдвинутый коалицией большинства городского кенеша (СДПК, «Республика – Ата Журт», «Кыргызстан»), и Нурдин Абдылдаев от оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс» успешно сдали экзамен по кыргызскому языку. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя Национальной комиссии по госязыку Медер Акимов.

По его словам, кандидаты представили себя на государственном языке, написали и рассказали свои программы, которые намерены выполнить в должности градоначальника, а также прочитали и перевели текст, предоставленный им на выбор комиссией.

«В положении не бальная система выставления оценок. Комиссия решает, знает кандидат государственный язык или нет. Оба кандидаты продемонстрировали хорошее знание кыргызского языка», - добавил Медер Акимов.
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/42781/
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