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Сюжет: Чудаки парковки (3)

Чудаки парковки. Об их любимых местах в Бишкеке и «коллегах» из Таласа

Продолжаем публиковать фотографии нарушителей правил парковки, которые присылают читатели 24.kg.

И традиционно начнем с сотрудников ГУОБДД.

«На улице Тоголока Молдо два сотрудника спрятались за авто, которое создает помеху для водителей», — написал читатель.

На аллеях площади имени Токтогула Сатылганова всегда много машин. Об этой стихийной парковке 24.kg писало еще в мае. Но некоторые водители совсем наглеют и ставят свои авто, загораживая проход для пешеходов.

По словам очевидцев, в Дубовом парке постоянно стоят одни и те же машины.

А этот водитель заехал на тротуар на улице Ибраимова.

Читатель из Таласа прислал фотографии центральных улиц города.

«Парковка на перекрестке, водитель «Хонды» припарковался прямо на проезжей части. Куда смотрят сотрудники ГУОБДД?» — написал он.

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