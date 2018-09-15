Чудаки парковки. Об их любимых местах в Бишкеке и «коллегах» из Таласа

Продолжаем публиковать фотографии нарушителей правил парковки, которые присылают читатели 24.kg.
И традиционно начнем с сотрудников ГУОБДД.
«На улице Тоголока Молдо два сотрудника спрятались за авто, которое создает помеху для водителей», — написал читатель.
На аллеях площади имени Токтогула Сатылганова всегда много машин. Об этой стихийной парковке 24.kg писало еще в мае. Но некоторые водители совсем наглеют и ставят свои авто, загораживая проход для пешеходов.
По словам очевидцев, в Дубовом парке постоянно стоят одни и те же машины.
А этот водитель заехал на тротуар на улице Ибраимова.
Читатель из Таласа прислал фотографии центральных улиц города.
«Парковка на перекрестке, водитель «Хонды» припарковался прямо на проезжей части. Куда смотрят сотрудники ГУОБДД?» — написал он.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.