Здоровый парень, используя инвалидную коляску, просит милостыню на Ошском рынке

На Ошском рынке обнаружили лжеинвалида, просившего милостыню. Видео делятся пользователи мессенджеров и соцсетей.

Парень по имени Самат, который сидит в инвалидной коляске, оказался вполне способным стоять и передвигаться без чужой помощи на своих здоровых ногах. Тем не менее он изображает человека, не могущего ходить и просит деньги у прохожих.

Осторожно: ненормативная лексика!

Видео вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей. Горожане возмущены обманом и осуждают мошенника. «Сколько еще таких «инвалидов» в городе, остается, только догадываться», — написал один из них.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.