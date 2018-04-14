Дикий медведь на детском батуте. Игры животного попали на видео

Жительница американского штата Коннектикут Эми Фостер сняла на видео, как к ней на игровую площадку во дворе забрался медведь, решивший порезвиться на батуте. Впоследствии два видеоролика женщина опубликовала в Facebook, сообщил Life.

На одном ролике видно, как животное играет на батуте с игрушками, а на втором хищник лезет на растущее дерево, после чего удирает в лес.

Как рассказала шокированная визитом непрошеного гостя американка, медведь поцарапал острыми когтями батут. Теперь Эми Фостер надеется с помощью краудфандингового сервиса собрать деньги на новую игровую площадку.