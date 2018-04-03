90-летие Чингиза Айтматова. Порванный ветром баннер с его портретом заменили

Порванный баннер с портретом народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, размещенный на здании Кыргызпатента, заменили. Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс -секретарь Кыргызпатента.

«Указанный баннер порвался из-за сильного ветра в ночь на 2 апреля. На изготовление и размещение нового понадобилось некоторое время. В этот же день в 19.00 баннер заменили», — отметили в Кыргызпатенте.

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