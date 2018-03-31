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Агент 024

Из-за одного должника жильцы многоэтажного дома остаются без света

В Бишкеке из-за одного должника жильцы многоэтажного дома остаются без света. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«В доме по улице Ажыбек Баатыра постоянно отключают электричество из-за неуплаты двух-трех жителей и из-за владельца ОсОО «Продсервис» Капарбека Чалбаева. Дом находится на полном электрическом снабжении. Добросовестные жители, которые платят за электричество, страдают из-за этого человека», — рассказал читатель.

По его словам, ОАО «Северэлектро», несмотря на решение суда о принятии жильцов в ряды своих абонентов, не принимает их на баланс, чему способствует само руководство и Капарбек Чалбаев. «Шестиэтажные дома под номерами 1 и 2 строил Чалбаев. Трансформатор принадлежит ему. Мы платим по коммерческим ценам», — отметил читатель.

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