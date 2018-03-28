Девушка выехала на встречку и припарковалась на пешеходном переходе

На WhatsApp ИА «24.kg» продолжают приходить фото- и видеофакты нарушения правил дорожного движения.

«На перекрестке улицы Боконбаева и бульвара Эркиндик девушка на «Лексусе» выехала на встречную полосу движения и припарковалась практически на пешеходном переходе», — написал читатель.

Другой читатель сообщил, что на пересечении улиц Боконбаева и К.Акиева водитель постоянно паркуется на тротуаре.

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