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Агент 024

Девушка выехала на встречку и припарковалась на пешеходном переходе

На WhatsApp ИА «24.kg» продолжают приходить фото- и видеофакты нарушения правил дорожного движения.

«На перекрестке улицы Боконбаева и бульвара Эркиндик девушка на «Лексусе» выехала на встречную полосу движения и припарковалась практически на пешеходном переходе», — написал читатель.

Другой читатель сообщил, что на пересечении улиц Боконбаева и К.Акиева водитель постоянно паркуется на тротуаре.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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