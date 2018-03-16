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Агент 024

Новый пирсинг. Обручальные кольца начали вшивать в пальцы

Пирсинг-салон предложил клиентам прокалывать пальцы рук. Ролик, на котором демонстрируется процедура, разместили на странице Cultura Colectiva+ в Facebook.

Авторы видео предлагают «носить новый тип колец иным способом». В частности, на кадрах один из клиентов салона прокалывает безымянный палец на месте обручального кольца.

Мнения пользователей соцсети разделились. «О нет! Моя помолвка длилась всего месяц...» — написали в комментариях. Другая женщина одобрила тренд: «А мне нравится. Каждому свое. Мне 50, и иногда мне кажется, что старики мыслят шире».

Отмечено, что период восстановления кожи пальцев после такого прокола занимает больше года.
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