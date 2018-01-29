05:01
-12
USD 68.39
EUR 84.85
RUB 1.21
Агент 024

В микрорайоне «Юг-2» третий день подряд выключают свет

В микрорайоне «Юг-2» три дня подряд практически в одно и то же время выключают свет. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, 27 января электроэнергию отключили в 17.00. Свет дали лишь в 22.00. 28 января света не было с 17.00 до 5 утра. Сегодня в 16.30 электроэнергию вновь отключили.

Читайте по теме
Авария на ТЭЦ. В Бишкеке остаются без света жители спальных районов
«Мы позвонили по горячей линии, чтобы выяснить, в чем дело. Нам ответили, что идут ремонтные работы, поврежден кабель, а свет дадут через 2-3 часа. Неужели нельзя ремонтировать днем? Почему надо отключать свет именно тогда, когда начинает холодать. В квартирах холодно. Батареи почти не греют. Еще и свет отключают», — возмущаются читатели.

Напомним, сегодня на ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария. Ранее стало известно, что из-за поломок на ТЭЦ не могут запустить котлы. ГКНБ и ГСБЭП проводят проверки. Спальные районы столицы по-прежнему остаются без электричества.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 1042
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ Бишкека. Квартиры горожан промерзают, на окнах лед
Температура в квартирах бишкекчан опустилась до +10 градусов
Первые аварии в электросети. Жители «Асанбая» и «Тунгуча» остались без света
ТЭЦ Бишкека окутана паром — фото очевидца
В Бишкеке температура сетевой воды после аварии на ТЭЦ снижена до 45 градусов
«Агент 024»: По неправильно выписанной квитанции за свет сделают перерасчет
«Агент 024»: «Северэлектро» завысило показания счетчика в два раза
Бишкекчане жалуются на частые отключения электроэнергии
Популярные новости
Фото недели. Бишкекчане пережили самую холодную ночь с&nbsp;начала зимы Фото недели. Бишкекчане пережили самую холодную ночь с начала зимы
В&nbsp;морозы кыргызстанцы остались без света В морозы кыргызстанцы остались без света
Микроавтобус с&nbsp;сомнительными номерами ездит по&nbsp;Бишкеку Микроавтобус с сомнительными номерами ездит по Бишкеку
Родители боятся отпускать детей в&nbsp;школу через парк в&nbsp;Бишкеке Родители боятся отпускать детей в школу через парк в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Личный кабинет куратора&raquo; от&nbsp;MegaCom для всех корпоративных абонентов «Личный кабинет куратора» от MegaCom для всех корпоративных абонентов
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте