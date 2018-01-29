В микрорайоне «Юг-2» третий день подряд выключают свет

В микрорайоне «Юг-2» три дня подряд практически в одно и то же время выключают свет. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, 27 января электроэнергию отключили в 17.00. Свет дали лишь в 22.00. 28 января света не было с 17.00 до 5 утра. Сегодня в 16.30 электроэнергию вновь отключили.

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«Мы позвонили по горячей линии, чтобы выяснить, в чем дело. Нам ответили, что идут ремонтные работы, поврежден кабель, а свет дадут через 2-3 часа. Неужели нельзя ремонтировать днем? Почему надо отключать свет именно тогда, когда начинает холодать. В квартирах холодно. Батареи почти не греют. Еще и свет отключают», — возмущаются читатели.

Напомним, сегодня на ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария. Ранее стало известно, что из-за поломок на ТЭЦ не могут запустить котлы. ГКНБ и ГСБЭП проводят проверки. Спальные районы столицы по-прежнему остаются без электричества.

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