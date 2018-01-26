Сотрудники Госрегистра выгнали посетителей на мороз во время обеденного перерыва

Сотрудники Госрегистра на время обеденного перерыва выгнали посетителей на мороз. Об этом сообщила пользователь социальной сети Facebook Айша Калмуратова.

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«Хочу высказать свое недовольство Госрегистру по проспекту Ч.Айтматова, 1. На улице -20, а во время обеда людей, которых не успели обслужить, выгнали на улицу. Я, конечно, понимаю, что таков регламент, но при таком холоде могли бы и оставить в зале ожидания. Там ведь дети, старики, беременные. И все они должны на улице прождать целый час. По всей республике только и говорят о том, что надо помогать людям при таком холоде, предоставлять помещение, чай. А это госслужба, и такое отношение к людям», — написала она.

Незамедлительно последовала реакция от сотрудницы пресс-службы ГРС Дамиры Азимбаевой: «Благодарим вас за замечание. Я представитель ГРС и от лица службы приношу извинения за описанную ситуацию. В период сильных холодов двери всех территориальных подразделений и отделов обслуживания граждан ГРС будут открыты», — заверила она.