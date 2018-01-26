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Агент 024

Сотрудники Госрегистра выгнали посетителей на мороз во время обеденного перерыва

Сотрудники Госрегистра на время обеденного перерыва выгнали посетителей на мороз. Об этом сообщила пользователь социальной сети Facebook Айша Калмуратова.

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«Хочу высказать свое недовольство Госрегистру по проспекту Ч.Айтматова, 1. На улице -20, а во время обеда людей, которых не успели обслужить, выгнали на улицу. Я, конечно, понимаю, что таков регламент, но при таком холоде могли бы и оставить в зале ожидания. Там ведь дети, старики, беременные. И все они должны на улице прождать целый час. По всей республике только и говорят о том, что надо помогать людям при таком холоде, предоставлять помещение, чай. А это госслужба, и такое отношение к людям», — написала она.

Незамедлительно последовала реакция от сотрудницы пресс-службы ГРС Дамиры Азимбаевой: «Благодарим вас за замечание. Я представитель ГРС и от лица службы приношу извинения за описанную ситуацию. В период сильных холодов двери всех территориальных подразделений и отделов обслуживания граждан ГРС будут открыты», — заверила она.
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