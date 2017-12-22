«Агент 024»: В «Джале» самовольно убрали бордюры, дети ходят по дороге

В среднем «Джале» в Бишкеке возле одного из магазинов для проезда машин на склад самовольно убрали бордюры. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» на Facebook написал пользователь Урмат Торобаев.

Фото Урмата Торобаева со страницы в Facebook

По его словам, в указанном месте тротуар, однако утром там стоят грузовые машины. «Рядом находится детский сад, приходится обходить, выходя на дорогу. В вечернее время из-за отсутствия бордюров паркуются жители. Разве это законно — убирать бордюры и при этом затруднять проход людям?» — спрашивает бишкекчанин.

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