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Агент 024

Жители села Сокулук жалуются на отсутствие тротуаров

Фото Агент 024. Центр в селе Сокулук. Нет тротуаров

Жители села Сокулук жалуются на отсутствие тротуаров. Об этом они рассказали 24.kg.

По их словам, дети с родителями ежедневно ходят по дороге вместе с проезжающими рядом машинами. На этом же перекрестке расположены спецшкола и центральный базар, но тротуаров для пешеходов нет.  У единственного светофора на перекрестке улиц Фрунзе и Ленина паркуются машины. Обочины улицы также заняты машинами и таксистами, и люди вынуждены ходить по проезжей части. 

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