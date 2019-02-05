Жители села Сокулук жалуются на отсутствие тротуаров. Об этом они рассказали 24.kg.

По их словам, дети с родителями ежедневно ходят по дороге вместе с проезжающими рядом машинами. На этом же перекрестке расположены спецшкола и центральный базар, но тротуаров для пешеходов нет. У единственного светофора на перекрестке улиц Фрунзе и Ленина паркуются машины. Обочины улицы также заняты машинами и таксистами, и люди вынуждены ходить по проезжей части.

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