Вскрыв теплотрассу, строители мусором перекрыли тротуар

В Бишкеке на пересечении улиц Логвиненко и Фрунзе, у строящегося дома вскрыли теплотрассу, накидали грунт на тротуар и полностью перекрыли проход. Об этом сообщил пользователь социальных сетей Facebook Никита Наабер.

«На фото видно, что можно было и по-другому сделать. Место есть. Так лежит уже вторую неделю», — пишет пользователь.

По словам Никиты Наабера, «дело не в том, что вскрыли дорогу, а в том, что перекрыли тротуары, просто наплевав на пешеходов. Можно было умнее сделать».

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