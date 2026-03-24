В Бишкеке дети идут по проезжей части из-за огромной лужи

В редакцию прислали видео, на котором школьники вынуждены выходить на проезжую часть из-за большой лужи у дороги.

По словам очевидцев, ситуация наблюдается на пересечении улиц Тульской и Хмельницкого — рядом со средней школой № 16 и лицеем имени Чингиза Айтматова.

На кадрах видно, как дети обходят лужу практически по центру дороги, рискуя оказаться под колесами автомобилей.

Местные жители отмечают, что проблема существует давно и после осадков только усугубляется. Они просят соответствующие службы обратить внимание на участок и провести ремонт дорожного покрытия.

Горожане подчеркивают, что вопрос касается безопасности детей и требует срочного решения.

