В больнице скорой медпомощи Бишкека не хватает кислородных концентраторов

В больнице скорой медицинской помощи в Бишкеке не хватает кислородных концентраторов. Об этом сообщила читательница 24.kg.

По словам женщины, ее отца по линии скорой помощи привезли в стационар, поскольку он не мог дышать.

«Сказали, что отек легких. Свободных мест нет, чтоб капельницу капать, кислородный аппарат не работает. Кроме нас еще столько пациентов, которые должны получить капельницу и кислород. Чем они должны дышать?» — возмутилась читательница.

В медучреждении 24.kg пояснили, что в последнюю неделю идет сезонный наплыв больных с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, пневмониями.

«Однако кислородных концентраторов достаточно. В отделении терапии на 30 коек 18 концентратов, в отделении экстренной медицинской помощи (приемном) на 12 коек — восемь. Оборот большой, если что-то выходит из строя, наши медтехники сразу чинят. Бывает, что на 12 коек в приемное отделение поступает 12 нуждающихся, и тогда в зависимости от уровня сатурации, кто нуждается в первую очередь, того и подключаем. Можем и 12 концентраторов поставить, но ведь есть и другие патологии (заболевания почек, сердца и так далее)», — отметили в администрации.

В больнице добавили, что к концу года планируется закупить около пяти концентраторов для запаса и обновления выходящих из строя аппаратов.

