Житель Бишкека просит установить светофор на перекрестке Баха

Житель Бишкека обратился к властям города с просьбой рассмотреть возможность установки светофора на перекрестке улиц Алтымышева и Садырбаева (Баха). Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, на данном участке дороги регулярно возникают сложности с выездом с улицы Алтымышева (со стороны востока) на улицу Садырбаева (в направлении юга), что создает аварийную ситуацию.

«Здесь нередко происходят дорожно-транспортные происшествия. Прошу вас рассмотреть возможность установки светофорного регулирования для повышения безопасности движения и снижения аварийности на этом перекрестке», — сообщил мужчина.

Кроме того, сообщается, что позавчера произошли два ДТП, одно с участием общественного транспорта.

