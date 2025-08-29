11:31
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Агент 024

Житель Бишкека просит установить светофор на перекрестке Баха

Житель Бишкека обратился к властям города с просьбой рассмотреть возможность установки светофора на перекрестке улиц Алтымышева и Садырбаева (Баха). Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, на данном участке дороги регулярно возникают сложности с выездом с улицы Алтымышева (со стороны востока) на улицу Садырбаева (в направлении юга), что создает аварийную ситуацию.

«Здесь нередко происходят дорожно-транспортные происшествия. Прошу вас рассмотреть возможность установки светофорного регулирования для повышения безопасности движения и снижения аварийности на этом перекрестке», — сообщил мужчина.

Кроме того, сообщается, что позавчера произошли два ДТП, одно с участием общественного транспорта.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/341404/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане водители грузовиков оштрафованы почти на 98 миллионов сомов
В аварии напротив администрации президента в Бишкеке погиб мужчина
В жилмассиве «Ак-Ордо» столкнулись внедорожник и грузовик. Водители в больнице
Столкновение тепловоза с грузовиком на участке Кант — Ивановка. Пострадавших нет
ДТП в Египте: МИД не подтвердил информацию о пострадавших из Кыргызстана
В Иссык-Атинском районе поезд столкнулся с КамАЗом на переезде
В Египте в ДТП с автобусом пострадали туристы из России, Украины и Кыргызстана
Институт акыйкатчи добился привлечения к ответственности виновника ДТП
В Боомском ущелье люди остались запертыми в маршрутке. Им помогли патрульные
Два автобуса столкнулись на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова в Бишкеке
Популярные новости
Студенты в&nbsp;Бишкеке будут учиться до&nbsp;15&nbsp;сентября онлайн Студенты в Бишкеке будут учиться до 15 сентября онлайн
Жители Бишкека жалуются на&nbsp;ухудшение работы Горлифта при росте абонплаты Жители Бишкека жалуются на ухудшение работы Горлифта при росте абонплаты
Реконструкция сквера Айтматова: знаменитый вазон из&nbsp;цветов демонтировали Реконструкция сквера Айтматова: знаменитый вазон из цветов демонтировали
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
11:27
Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в честь Дня независимости Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в ...
11:26
Сфера культуры должна пройти полную реформу — спикер Нурланбек Тургунбек уулу
11:22
Ош: Ученики села Кыргызстан пойдут в новую школу
11:20
30–31 августа 1991 года: Как Кыргызстан обрел независимость
11:16
В Бишкеке построено новое здание спортивной школы тяжелой атлетики