Никого не хотела обидеть. Айжан Чыныбаева о том, почему назвала детей продуктом

На встрече с родительской общественностью вице-мэр Айжан Чыныбаева заявила одной из мам, что ребенок — это ее продукт и зачем она его рожала, если не может нести ответственность за него. Видео в редакцию 24.kg прислали читатели.

Родительница поинтересовалась у чиновницы, кто будет нести ответственность за вред здоровью детей и подростков, находящихся на онлайн-обучении.

«Существует не только COVID-19, но и другие проблемы со здоровьем: глаза, нервная система, позвоночник, ожирение. Дети не выходят на улицу, не социализируются, а за это кто будет нести ответственность?» — спросила участница встречи.

Айжан Чыныбаева прокомментировала произошедшее журналисту 24.kg.

«Это было мероприятие, которое проводилось в большом зале, эмоции зашкаливали, и со стороны это грубо позвучало. Это калька с английского, я имела в виду, что дети — продукт любви. Если я кого-то обидела, приношу извинения. Я хотела сказать, что именно мы, родители, несем ответственность за своих детей», — сказала она.