От выделенных полос для общественного транспорта в Бишкеке не отказываются

«Мэрия отказалась от проекта выделенных полос? На отремонтированных участках, в частности на улице Абдрахманова, нанесли дорожную разметку, но желтой полосы там нет», — поинтересовался читатель 24.kg.

В мэрии ответили, что по этой улице дорожная разметка нанесена согласно утвержденной схеме движения транспортных средств.

Выделенные полосы для общественного транспорта на отдельных участках столичных дорог будут нанесены в обязательном порядке. мэрия Бишкека

«На сегодня проводится капитальный ремонт основных улиц города. Дорожное покрытие проводится по новому методу с применением щебеночно-мастичного асфальта. Твердость данного дорожного покрытия зависит от времени застывания. После чего будет нанесена дорожная разметка в виде выделенной полосы. Также необходимо окончательное утверждение схемы движения общественного транспорта», — объяснили в муниципалитете.

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