21:27, 03 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
В 12-м микрорайоне строят здание, нарушая внутридворовую инфраструктуру
21:27, 03 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Близ жилых домов в 12-м микрорайоне строят магазин. При этом нарушается внутридворовая асфальтная дорога. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Они обращались в мэрию еще три месяца назад с просьбой проверить законность стройки. Но ничего не изменилось. Теперь владельцы участка протягивают силовой кабель через внутридомовую дорогу, повреждая ее. Люди написали заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить объект.
«Были также сообщения, что незаконной постройке разрешили увеличить мощность до 100 киловатт. А ведь всех просят экономить электричество», — высказались местные жители.