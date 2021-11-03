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Агент 024

В 12-м микрорайоне строят здание, нарушая внутридворовую инфраструктуру

Близ жилых домов в 12-м микрорайоне строят магазин. При этом нарушается внутридворовая асфальтная дорога. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Они обращались в мэрию еще три месяца назад с просьбой проверить законность стройки. Но ничего не изменилось. Теперь владельцы участка протягивают силовой кабель через внутридомовую дорогу, повреждая ее. Люди написали заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить объект.

«Были также сообщения, что незаконной постройке разрешили увеличить мощность до 100 киловатт. А ведь всех просят экономить электричество», — высказались местные жители.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/212541/
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