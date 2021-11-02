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Агент 024

Порядок и свет в подземном переходе на улице 7 Апреля в Бишкеке был только месяц

В подземном переходе на пересечении улиц 7 Апреля и Толстого опять опасно ходить. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Ранее она уже писала про ужасное состояние подземки. В сентябре читательница рассказала редакции, что переход почистили от мусора и осветили. «Теперь ходить стало приятно, освещение провели, стены покрасили. Конечно, надо капитальный ремонт сделать, но и за это спасибо», — писала она месяц назад.

Однако сегодня женщина прислала новое видео.

«Опять помойка стала, а не подземный переход», — сообщила она.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/212369/
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