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Вандализм на кладбищах. На разорение могил жалуются в Бишкеке и Токмаке

После публикации сообщения о краже могильных ограждений на кладбище города Оша в 24.kg начали поступать жалобы от читателей из Бишкека и Токмака о том, что точно такие же кражи и вандализм происходят и на погостах их городов.

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«С могилы моих дедушки и бабушки — ветерана войны и труженицы тыла на Юго-западном кладбище Бишкека украли ограждение в виде металлических цепей. В июле они еще были, недавно ездили — их уже не было. Охранники сказали, что воруют те, кто занимается установкой новых оград. Также украли ограждение у могилы известного нотариуса Софьи Ким и у воина-афганца. Милиция отказалась расследовать», — сообщил читатель из Бишкека.

С такой же жалобой в редакцию обратился и читатель из Токмака. По его словам, на городском кладбище помимо краж регулярно происходят акты вандализма.

«24 сентября пришли и стали свидетелями того, что некоторые могилы сожжены. Больше всего от поджога пострадал участок с захоронениями от 1999 года. По кладбищу в разных местах повалены бетонные памятники, деревянные кресты разломаны, или сожжены, металлические объекты вырваны вместе с бетонными основаниями и, я полагаю, вывезены в металлолом. Это не первый и не единичный случай в Кыргызстане, но возбуждение уголовных дел — редкость. Пусть народ узнает, а милиция отчитается, что принято по факту разорения кладбищ, в том числе и в Токмаке», — сказал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208389/
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