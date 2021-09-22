Муниципальные службы Бишкека восстановили упавший на Ахунбаева дорожный знак

Муниципальные службы Бишкека отремонтировали дорожный знак «Пешеходный переход», упавший на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«По информации «Бишкекасфальтсервиса», дорожный знак упал в результате ДТП. Сотрудники муниципального предприятия восстановили его», — проинформировали в муниципалитете.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Рабочие восстановили дорожный знак

Напомним, ранее в редакцию с жалобой на лежащий у проезжей части знак обратился бишкекчанин.

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