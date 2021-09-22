20:51
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Агент 024

Муниципальные службы Бишкека восстановили упавший на Ахунбаева дорожный знак

Муниципальные службы Бишкека отремонтировали дорожный знак «Пешеходный переход», упавший на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«По информации «Бишкекасфальтсервиса», дорожный знак упал в результате ДТП. Сотрудники муниципального предприятия восстановили его», — проинформировали в муниципалитете.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Рабочие восстановили дорожный знак

Напомним, ранее в редакцию с жалобой на лежащий у проезжей части знак обратился бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/208017/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин — мэру. Займитесь безопасностью остановок, а не покупкой джипов
На южном побережье Иссык-Куля браконьеры перегородили залив сетями
Бишкекчанин просит отремонтировать дорожный знак на улице Ахунбаева
Бишкекчанин жалуется на знаки «Безопасного города», установленные с нарушением
Бишкекчанин просит отремонтировать спортивную площадку в парке имени Ататюрка
Аламединское ущелье превратили в гигантскую мусорную свалку
Жители центра Бишкека больше месяца вынуждены жить без горячей воды
Печальное зрелище. Как сегодня выглядит замороженная стройка в Центре онкологии
Бишкекчанин просит убрать рекламу наркотиков под мостом на улице Абдрахманова
На одном из пляжей села Чон-Сары-Ой отдыхающие организовали стихийную мусорку
Популярные новости
Учительница ударила семиклассника шваброй. В&nbsp;Минобразе начали разбирательство Учительница ударила семиклассника шваброй. В Минобразе начали разбирательство
Пробки в&nbsp;Бишкеке. Водители просят сделать всю улицу Исанова односторонней Пробки в Бишкеке. Водители просят сделать всю улицу Исанова односторонней
На&nbsp;южном побережье Иссык-Куля браконьеры перегородили залив сетями На южном побережье Иссык-Куля браконьеры перегородили залив сетями
Бишкекчане просят установить секцию светофора на&nbsp;перекрестке Манаса&nbsp;&mdash; Боконбаева Бишкекчане просят установить секцию светофора на перекрестке Манаса — Боконбаева
Бизнес
Премьер Индии связывает порт Чабахар с&nbsp;новыми возможностями для Центральной Азии Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
Филиал &laquo;Бай Тушума&raquo; встречает клиентов в&nbsp;новом офисе Филиал «Бай Тушума» встречает клиентов в новом офисе
22 сентября, среда
20:47
Опасный перекресток. Жители села Сокулук просят установить светофор Опасный перекресток. Жители села Сокулук просят установ...
20:24
Муниципальные службы Бишкека восстановили упавший на Ахунбаева дорожный знак
20:17
Депутат потребовал от президента заявления, что он не поддержит ни одну партию
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:54
Мэрия Бишкека пока не планирует закупать новые троллейбусы