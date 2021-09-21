Четыре автомобиля столкнулись в Бишкеке на проспекте Манаса. Движение затруднено

В Бишкеке столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом в Facebook сообщают очевидцы.

Фото Жылдызбека Керимбаева. В Бишкеке столкнулись четыре легковых автомобиля

По их словам, авария произошла сегодня на пересечении проспекта Манаса и улицы Московской. «Из-за ДТП на перекрестке образовалась пробка. О пострадавших пока информации нет», — пишут горожане.

В управлении Патрульной службы милиции столицы 24.kg сказали, что вызов о случившейся аварии еще не поступал.

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