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Агент 024

Четыре автомобиля столкнулись в Бишкеке на проспекте Манаса. Движение затруднено

В Бишкеке столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом в Facebook сообщают очевидцы.

Жылдызбека Керимбаева
Фото Жылдызбека Керимбаева. В Бишкеке столкнулись четыре легковых автомобиля

По их словам, авария произошла сегодня на пересечении проспекта Манаса и улицы Московской. «Из-за ДТП на перекрестке образовалась пробка. О пострадавших пока информации нет», — пишут горожане.

В управлении Патрульной службы милиции столицы 24.kg сказали, что вызов о случившейся аварии еще не поступал.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207839/
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