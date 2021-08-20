На варварскую обрезку деревьев пожаловались жители села Беловодского

В центре села Беловодского местные коммунальные службы произвели варварскую обрезку деревьев. Об этом 24.kg сообщила жительница.

«В этом году все мы и так столкнулись с засухой. Деревья уже стоят пожелтевшими. Но вместо того, чтобы поливать их, рабочие спиливают живые ветви, называя это санитарной обрезкой. Разве это санитарная обрезка, когда от кроны здорового дерева остаются какие-то пни?» — возмутилась она.

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