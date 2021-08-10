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Агент 024

В Таласе в парке у мемориала афганцам не убирают мусор

В Таласе в парке у мемориала афганцам не убирают мусор. Об этом 24.kg сообщила местная жительница.

По ее словам, парк абсолютно не ухожен.

«В контейнеры для пластика складируют все подряд. Зеленые насаждения не поливают, высохшую траву не убирают. Кроме того, частный ресторан, расположенный по соседству с парком, складирует свой мусор на муниципальной земле, а золу от шашлыков высыпают прямо на парковую территорию. Прошу администрацию навести порядок. Почему мы, налогоплательщики, не можем нормально пройти по парку?» — возмутилась читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/203619/
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