В селе Садовом Московского района уже пятый день нет воды

В селе Садовом Мин-Булакского айыльного аймака уже пятый день нет питьевой воды. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, 19 мая сотрудники ЖКХ «Таза Булак» выкопали яму вдоль дороги для ремонта водопроводной сети. С того времени у жителей нет питьевой воды.

«Почти 2 тысячи жителей остались без воды. Халатное отношение со стороны руководства айыл окмоту и ЖКХ к жителям села. В такую жару отключили воду. Тут и школа, и больница. Кроме того, нам нужно поить животных. Звонили главе айыл окмоту, но там только одни обещания», — сообщил мужчина.

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