20:16
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Агент 024

В селе Садовом Московского района уже пятый день нет воды

В селе Садовом Мин-Булакского айыльного аймака уже пятый день нет питьевой воды. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, 19 мая сотрудники ЖКХ «Таза Булак» выкопали яму вдоль дороги для ремонта водопроводной сети. С того времени у жителей нет питьевой воды.

«Почти 2 тысячи жителей остались без воды. Халатное отношение со стороны руководства айыл окмоту и ЖКХ к жителям села. В такую жару отключили воду. Тут и школа, и больница. Кроме того, нам нужно поить животных. Звонили главе айыл окмоту, но там только одни обещания», — сообщил мужчина.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/330178/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Жители дома в селе Кожомкул выбрасывают отходы на общую улицу
Посетители и работники «Дордоя» паркуются на проезжей части и блокируют дорогу
Внимание! В части столицы 22 мая отключат воду
В микрорайоне «Аламедин-1» не будет воды
В центре Бишкека отключили подачу питьевой воды
В части Бишкека 20 мая отключат воду
В части Бишкека 19 мая не будет воды
Часть Бишкека 17 мая останется без холодной воды
В городе Чолпон-Ате уже пятый день нет воды
В жилмассиве и в жилом городке «Красный строитель» 29 апреля отключат воду
Популярные новости
Носятся на&nbsp;большой скорости. Бишкекчанин жалуется на&nbsp;курьеров на&nbsp;мопедах Носятся на большой скорости. Бишкекчанин жалуется на курьеров на мопедах
В&nbsp;сквере Бишкека передвижные аттракционы паркуют на&nbsp;тротуаре В сквере Бишкека передвижные аттракционы паркуют на тротуаре
Чудаки парковки. Водитель оставил авто на&nbsp;въезде на&nbsp;подземную стоянку Чудаки парковки. Водитель оставил авто на въезде на подземную стоянку
В&nbsp;микрорайоне &laquo;Средний Джал&raquo; цементные панели с&nbsp;многоэтажки падают на&nbsp;тротуар В микрорайоне «Средний Джал» цементные панели с многоэтажки падают на тротуар
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
23 мая, пятница
20:02
Реконструкция пансионата «Голубой Иссык-Куль». На какой стадии ремонтные работы Реконструкция пансионата «Голубой Иссык-Куль». На какой...
19:43
В селе Садовом Московского района уже пятый день нет воды
19:32
Это мог быть поджог. Минприроды о пожаре близ села имени Гагарина
19:22
Линию переработки полиэтиленовых отходов в гранулы хотят открыть в Кыргызстане
19:00
Афиша Бишкека на выходные: ярмарка, саундтреки и фестиваль балета