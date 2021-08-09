В Бишкеке упавшее дерево разрушило детскую площадку

В Бишкеке на пересечении улиц Профессора Зимы и Тюменской дерево упало на детскую площадку. По словам бишкекчанки Оксаны Шутовой, городские службы не спешат ее восстанавливать. Об этом она сообщила 24.kg.







«Вот такое дерево упало у нас, когда был ветер. Дерево убрали, площадка осталась в разгромленном состоянии. В этот парк приходят дети со всего района. Чем мы хуже? Мы тоже хотели бы облагороженный парк, как это сделали на Тулебердиева. Обратите, пожалуйста, внимание и на наш район», — обратилась она к мэрии.

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