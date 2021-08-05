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Агент 024

На затянувшийся ремонт улиц Матросова и Жукеева-Пудовкина жалуются бишкекчане

Бишкекчанин пожаловался на затянувшийся ремонт улиц Матросова и Жукеева-Пудовкина, доставляющий неудобства жителям района. Об этом он сообщил 24.kg.

«Уже третий месяц мы, жители района, не можем нормально добираться до своих домов. Перекрыты обе улицы и переулки. Заблокирована огромная часть городского квартала. Здесь расположено большое количество детских садов и других учреждений. При этом рабочие делают ремонт спустя рукава. Никуда не торопятся. Один что-то копает, остальные прохлаждаются весь день в теньке», — отметил читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203215/
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