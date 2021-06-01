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Агент 024

Живущие рядом с Первомайским судом бишкекчане просят не сажать чиновников ночью

Бишкекчане, живущие рядом с Первомайским районным судом, просят служителей Фемиды не рассматривать уголовные дела ночью. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Каждый раз, когда в стране происходят громкие аресты, мы минимум до полуночи вынуждены слушать под своими окнами крики сторонников задержанных, шум машин и прочие «радости», которые нам достались от соседства с судом. Здесь много пожилых и семей с маленькими детьми, которым нужен покой. Это невозможно терпеть. Имейте хоть немного уважения», — написала она.

Бишкекчанка отметила что жители домов вокруг бывшего детского сада завода Ленина изначально именно по этой причине были против переноса суда в пустующее здание. Они обращались в правительство с просьбой сохранить профиль здания. И даже судились за это. Но безрезультатно.

Напомним, минувшей ночью возле здания суда проходил митинг в поддержку арестованных депутатов парламента Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195894/
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