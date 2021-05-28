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Агент 024

Из-за неправильных арычных лотков на улице Юнусалиева в Бишкеке сохнут деревья

На улице Юнусалиева в 5-м микрорайоне сохнут деревья из-за арычных лотков без отверстий. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Вода бежит, но арык высокий и деревья не поливаются. Жалко деревья. Почему муниципальные службы Бишкека не смотрят за этим?» — написал он.

Раньше устанавливали лотки с отверстиями для орошения, расположенными по бокам или на дне. Теперь почему-то устанавливаются арыки без них.

Ранее читатели сообщили, что в Бишкеке в парках и скверах сохнут деревья и трава.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195483/
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