Мгновения жизни. Ала-Арчинское ущелье и озеро Борулу

В такие выходные сидеть дома — прямо преступление. Пора выбираться из города на природу и активно путешествовать по стране. Но если все-таки не получается пока это сделать, присоединяйтесь к нашему виртуальному походу.

Начнем традиционно с Бишкека. А вернее, с его видов, которые открываются с Орто-Сайских холмов. Таким увидел Бишкек Эрик Абдрахманов.

Выберемся подальше от города — в прекрасное ущелье Ала-Арча. Там побывал наш постоянный автор Виктор Клейменов.

Продолжаем поездку по Чуйской области и с помощью Тагжаны Айдаралиевой заглянем на озеро Борулу.

Южный берег Иссык-Куля при подъезде к городу Балыкчи. Интересную фотографию сделал Александр Сухоносов.

Фото Александра Сухоносова. Южный берег Иссык-Куля

Теперь переберемся вместе с Абазбеком Рашидовым в Таласскую область.

Завершим наше небольшое путешествие на юге Кыргызстана — в Кадамджайской районе. Фотографии прислала Барчинай Закиряева.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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