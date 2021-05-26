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Агент 024

Для выпускников детдомов в Бишкеке готовят общежитие. Нужна помощь волонтеров

Благотворительному фонду «Территория добра» требуются волонтеры. Об этом 24.kg сообщили в организации.

По ее данным, фонд готовит общежитие для выпускников детских домов.

«К сожалению, не успеваем подготовить все в поставленные сроки. Поэтому просим откликнуться волонтеров, которые смогут нам помочь. Сейчас изготовливается мебель для общежития. После того как пройдут госэкзамены, будем обеспечивать детей-сирот жильем. Надеемся, что кто-нибудь откликнется и поможет. Здание находится по улице Токолдош, 46», — рассказали редакции.

По всем вопросам можно обращаться по номеру 0508479347.

Отмечается, что фонд оказывает поддержку как детям-сиротам, так и пожилым людям. Волонтеров также приглашают остаться в организации на постоянной основе.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/195238/
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