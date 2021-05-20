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Агент 024

Езда по встречке. В Бишкеке машина проехала на красный свет, напугав пешеходов

Читатели присылают 24.kg видео и фото с нарушителями Правил дорожного движения.

На улице Байтика Баатыра легковушка выехала на встречку на красный сигнал светофора, создав аварийную ситуацию и напугав пешеходов.

На пересечении улиц Матыева и Толстого водитель минивэна выехал на полосу встречного движения.

Ранее читатель сообщил, что на улице Асаналиева водитель буса маршрута № 135 нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/194577/
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