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Агент 024
Сюжет: Приграничные конфликты

Контрабанда ГСМ в Таджикистан. Активисты не пропускают бензовозы через границу

В Жаны-Жерском айыл окмоту на границе Кыргызстана и Таджикистана местные активисты не пропускают бензовозы в соседнюю страну. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, жители проверяют все фуры, движущиеся по направлению к границе. В основном туда едут пустые бензовозы.

Волонтеры говорят, что будут стоять на трассе до конца и не будут пропускать любые автоцистерны. Они также попросили водителей даже не пытаться проехать, их все равно развернут обратно.

Ранее в ГКНБ дали пояснение по бензовозам, которые 3 мая были замечены вблизи зоны приграничного конфликта в Баткенской области. Очевидец предположил, что водители везут контрабандное топливо в Таджикистан. В пресс-центре ведомства заверяют, что это не так.

«Зафиксированные на видео бензовозы курсируют до местонахождения сгоревших АЗС, для вывоза оставшихся в резервуарах ГСМ. В Лейлекском районе в трех местах — Исфане, на участках Кайрагач и Сай установлены мобильные посты по контролю и недопущению контрабандной перевозки товаров», — проинформировали в ведомстве.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/192926/
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