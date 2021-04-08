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Агент 024

По Бишкеку ездит праворульная машина, по документам имеющая левый руль

Житель Бишкека встретил на дорогах города праворульную машину Honda Fit, которая при проверке оказалась оформлена как леворульная. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Автомашину я заметил в 9.30 на пересечении Южной магистрали с улицей Абдрахманова. Водитель привлек к себе внимание тем, что очень нагло и опасно вел себя на дороге. Прошу правоохранителей отреагировать», — сказал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Машина по документам зарегистрирована как леворульная

Отметим, что, по информации сайта Carcheck, легковушка 2011 года выпуска находится в аресте или залоге. На ней числятся два неоплаченных штрафа за нарушения ПДД, и каким-то образом по документам правый руль действительно стал левым.

с сайта Carcheck
Фото с сайта Carcheck. На легковушке два штрафа. Она числится в залоге или аресте

Напомним, официально ввозить и ставить на учет в Кыргызстане праворульные машины запрещено с лета 2015 года.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/189218/
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