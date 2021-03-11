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Сюжет: COVID-19

В Минобразования не могут назвать дату возращения к офлайн-обучению студентов

«С апреля все ученики школ страны полностью вернуться к традиционной форме обучения. А когда это сделаем мы, студенты вузов и колледжей?» — поинтересовался читатель 24.kg.

В Министерстве образования и науки не смогли назвать точную дату.

«Ведомство разработало смешанный алгоритм обучения в вузах и колледжах. Согласно ему, учебные заведения могут регулировать обучение онлайн и офлайн. Пока обучение продолжится согласно данному алгоритму», — ответили в МОиН.

Напомним, что по алгоритму организация обучения полностью в традиционном формате (офлайн) разрешается для студентов/магистрантов выпускных курсов по всем направлениям подготовки и специальностям, а также для студентов медицинских специальностей. Для остальных учебный процесс организуется с использованием смешанного обучения.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/186129/
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