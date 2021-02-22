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Агент 024

Бардак. Никакой реакции мэрии Бишкека на несанкционированные аттракционы нет

Центр Бишкека по-прежнему заполнен несанкционированными аттракционами. Фото в 24.kg прислал читатель.

6 февраля редакция рассказала и показала, как центральные улицы столицы заполонили грязные, уродливые и незаконные объекты стихийной торговли и разных силомеров, игровых автоматов, владельцам которых чиновники мэрии проигрывают борьбу.

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«Журналисты написали, рассказали, но, судя по всему, муниципалитет проигнорировал сигнал. Прогуливаясь в выходные, мы увидели все эти несанкционированные объекты на том же месте — прямо у «Белого дома», где сидят наши депутаты. Мэрия саботирует или беспомощна?» — интересуется читатель.

Напомним, столичный муниципалитет периодически рапортует о проведении рейдов для ликвидации незаконных игровых автоматов и стихийной торговли. Однако владельцы незаконного бизнеса продолжают свою деятельность.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/184243/
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