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Агент 024

Бишкекчане просят проверить законность установки павильона возле школы № 25

Бишкекчане просят проверить законность установки павильона возле школы № 25. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Под окнами школы на пересечении улиц Гагарина и Юдахина неизвестные люди начали строительство павильона на территории, прилегающей к учебному заведению», — сообщил он.

Читатель добавил, что это пространство использовалось как парковка для машин родителей учащихся школы в утренние часы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/183528/
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