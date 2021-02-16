Бишкекчане просят проверить законность установки павильона возле школы № 25. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Под окнами школы на пересечении улиц Гагарина и Юдахина неизвестные люди начали строительство павильона на территории, прилегающей к учебному заведению», — сообщил он.

Читатель добавил, что это пространство использовалось как парковка для машин родителей учащихся школы в утренние часы.

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