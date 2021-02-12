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Агент 024

И. о. мэра лично проверил состояние тротуаров на улице Толстого

Мэрия Бишкека отреагировала на публикацию 24.kg о том, что на улице Толстого тротуары превратились в «танковый полигон».

«Исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов побывал сегодня на месте и поручил муниципальному предприятию «Бишкекасфальтсервис» провести соответствующую работу. В связи с погодными условиями работы будут проведены в течение марта текущего года», — сообщили редакции в муниципалитете.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Состояние пешеходной зоны на улице Льва Толстого в Бишкеке

Напомним, фотографии ужасного состояния тротуаров в Сети опубликовал житель города Тологон Нанаев. Он пожаловался на то, что пешеходная зона превратилась в полосу препятствий, которую практически невозможно преодолеть.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/183313/
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