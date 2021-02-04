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Агент 024

Жижа и куски асфальта. Как выглядят тротуары на улице Махатмы Ганди

В Бишкеке по тротуарам улицы Махатмы Ганди, ведущим от проспекта Чуй в сторону БЧК, невозможно ходить — они полностью разбиты. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Уважаемая мэрия, когда вы займетесь тротуарами Махатмы Ганди? Путешествие пешком превращается в ад. Где-то брусчатка, где-то косой асфальт, где-то жижа, в которой в болотниках увязнуть можно», — обратилась к муниципалитету она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/182282/
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