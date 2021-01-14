В совхозе «Ала-Тоо» Аламединского района из кранов течет коричневая вода

В совхозе «Ала-Тоо» Аламединского района в домах из кранов течет коричневая вода. Об этом 24.kg сообщила местная жительница Айхана Ишенова.

«У нас всегда зимой нет воды, а если есть, то только такая. Мы уже неделю без капли питьевой воды», — рассказала она.